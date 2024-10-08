"سلامتك تهمنا" .. العمل تنظم ندوات لنشر السلامة والصحة المهنية ببني سويف

شاركت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، فى فعاليات ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك بمركز شباب اهناسيا ، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، وعدد من الشركاء الاجتماعيين منهم: مدير مديرية الأوقاف ببني سويف ، وقس مدينة إهناسيا ، والمجلس القومي للسكان ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ، بمشاركة 50 طالب وطالبة من عدد من المدارس بالمحافظة ، والعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وممثلين عن المجلس القومي للسكان وبعض الشخصيات العامة.

وتناولت الندوات التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية ، وخطة الطوارئ والإخلاء عند المخاطر ، وشملت أيضاً إستعراض ما تقدمه المديرية من خدمات كتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص ، وفرص التدريب المهني المجانى بالوحدة المتنقلة بقرية بليفيا بمركز بني سويف ، أو بمركز التدريب التابع للمديرية ضمن خطة عمل المديرية للعام 2024 – 2025 ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية ، أنه شارك فى اللقاء أحمد معوض وكيل المديرية ،والذى استعرض الخدمات التي تقدمها الوزارة من فرص العمل اللائقة بمنشآت القطاع الخاص ، وفرص التدريب المهني المجانية لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وكذلك حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

كما ألقى المهندس أحمد عيد باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية محاضرة حول إجراءات السلامة والصحة المهنية، وأهمية تطبيقها لحماية المنشآت والعاملين بها والمترددين عليها.