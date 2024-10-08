روسيا تُسقط 16 طائرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

كشفت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليل 16 طائرة أوكرانية بدون طيار، معظمها فوق مقاطعة بيلغورود.



وبحسب"روسيا اليوم"، أوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 14 مسيرة في بيلغورود، ومسيرتين أخريين فوق مياه البحر الأسود.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين أن قواتها دمرت خلال الليلة السابقة 21 طائرة أوكرانية بدون طيار، منها 12 فوق شبه جزيرة القرم.

وتواصل روسيا وأوكرانيا ضرباتها المتبادلة منذ بدء الحرب في فبراير 2022 م، حيث أفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.