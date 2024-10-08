الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا تُسقط 16 طائرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

الجيش الروسي
الجيش الروسي

كشفت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليل 16 طائرة أوكرانية بدون طيار، معظمها فوق مقاطعة بيلغورود.

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وبحسب"روسيا اليوم"، أوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 14 مسيرة في بيلغورود، ومسيرتين أخريين فوق مياه البحر الأسود.
وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين أن قواتها دمرت خلال الليلة السابقة 21 طائرة أوكرانية بدون طيار، منها 12 فوق شبه جزيرة القرم.
وتواصل روسيا وأوكرانيا ضرباتها المتبادلة منذ بدء الحرب في فبراير 2022 م، حيث أفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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