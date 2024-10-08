وكيل نقل النواب: إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط فرصة لتنشيط التجارة

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمبلغ ۲ مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك الممر هام جدا، خاصة وأنه سيكون ممر لوجسيتى بشكل كامل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۷۱ لسنة ۲۰۲٤ عن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي

وأضاف قرقر، أن تلك المنحة تم إعداد الدراسات الخاصة بها للمرة الثانية، وشهدت اجتماعات عديدة منذ عام 2018، مشيرا إلى أن المشروع يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية

وتابع النائب وحيد قرقر، كما أن المشروع له أبعاد هامة تتعلق بالأمن القومى المصرى، من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الإفريقية، وتحسيين العلاقات المصرية بالدول الافريقية.

وأضاف، أيضا يساعد ذلك المشروع على زيادة حجم العوائد الاقتصادية وفتح مجالات تعاون اقتصادى بين مصر وباقي دول القارة الافريقية ودول حوض النيل، وبالتالى يعد فرصة كبيرة لتنشيط التجارة المصرية وفتح أسواق خارجية لها.