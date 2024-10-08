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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إيقاف محمد كنو ثلاث مباريات وتغريمه 5000 فرنك سويسري

كنو
كنو

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إيقاف محمد كنو، لاعب المنتخب السعودي، لثلاث مباريات مع فرض غرامة مالية قدرها 5000 فرنك سويسري.

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وجاءت هذه العقوبة بسبب ما وصفته اللجنة بالسلوك العنيف الذي أدى إلى حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة المنتخب السعودي مع الصين في الجولة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تعرض كنو للطرد في الدقيقة 19 من المباراة بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو (فار)، حيث تم تسجيل ضربه للاعب المنافس بدون كرة.

وبذلك، سيتأكد غياب كنو عن مباريات المنتخب السعودي في التصفيات أمام اليابان يوم الخميس المقبل، والبحرين يوم الثلاثاء القادم، وأستراليا في 14 نوفمبر المقبل.

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