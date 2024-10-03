مانشيني يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي اليابان والبحرين

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني قائمة منتخب السعودية الرسمية لمواجهتي اليابان والبحرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط تطلعات الأخضر لتحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على آمال التأهل.

وحشد مدرب منتخب السعودية أسلحته لخوض مواجهتي اليابان والبحرين على التوالي، من أجل الظهور بمستوى مميز بعد الأداء المخيب في المباريات الماضية.

وافتتح منتخب السعودية مشوار التصفيات بالتعادل وسط جماهيره مع منتخب إندونيسيا بهدف لمثله ثم الفوز في الجولة الثانية على نظيره منتخب الصين خارج الديار بهدفين مقابل هدف.

قائمة منتخب السعودية

وشهدت قائمة منتخب السعودية استبعاد محمد العويس حارس الهلال للإصابة، كما تم استبعاد علي البليهي ومحمد كنو عبدالله الحمدان بقرار فني.

ترتيب منتخب السعودية في مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

يحتل منتخب السعودية المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمشاركة في كأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط جمعها من تعادل مع إندونيسيا والفوز على الصين، فيما يتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط.