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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

صلاح يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

صلاح
صلاح

أكد الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف المقبل، حيث يرفض فكرة الانتقال مهما كانت الإغراءات المادية المقدمة له من أندية الهلال والأهلي والاتحاد.

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ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، ولم يتم فتح باب المفاوضات لتمديد عقده حتى الآن.
 وأفادت صحيفة "صن" الإنجليزية أن صلاح يطمح لاستكمال مسيرته في الدوريات الأوروبية، مفضلًا عدم مشاركة نيمار وكريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية.

في ظل رفض صلاح الانتقال إلى دوري روشن، يُعتبر باريس سان جيرمان من الأندية المهتمة بالتعاقد معه مجانًا الصيف المقبل. يرى النادي الفرنسي أن صلاح يمثل فرصة ذهبية لتعزيز صفوفه، خاصة بعد رحيل مبابي في الصيف الماضي.

ويخطط باريس سان جيرمان لتقديم عقد يمتد لثلاثة مواسم، حتى عام 2028، مما قد يشجع صلاح على الموافقة على العرض.
حتى الآن، شارك صلاح مع ليفربول في 10 مباريات خلال الموسم الحالي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 أخرى.
 

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