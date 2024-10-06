محافظ القاهرة يتفقد رفع علم مصر أعلى الساري بطريق صلاح سالم

ارتفاع ٣٠ مترًا..

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع علم مصر أعلى السارى الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على ارتفاع ٣٠ مترًا، ضمن أعمال تطوير طريق صلاح سالم

كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية للأعمال الجارية لرفع كفاءة الجزر الوسطى لطريق صلاح سالم فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية، والتى تتضمن دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات وأرصفة الجزر الوسطى ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير اللاند سكيب ومراجعة الإنارة .

بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات ، والفازات الديكورية بطول الطريق

ووجه محافظ القاهرة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمتابعة المستمرة لهذه المنطقة خاصة وأنها تعد أول ما يقابل القادم إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات ، والفازات الديكورية بطول الطريق.

رافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وياتي ذلك فى إطار إحتفالات محافظة القاهرة بنصر أكتوبر.

وكان قد بعث د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها :

"يسعدني أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهنئة بمناسبة الذكري الواحد والخمسون لانتصارات اكتوبر المجيدة

لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن ، وما زالت تخوض أشرف المعارك لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والنماء ، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالا أعلو قيم التضحية والعطاء، وفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية ،سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق" .

ووضع محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٥١ لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ القاهرة أن يوم الـسادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعًا وسيفًا للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا العبور العظيم سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالًا أعلو قيم التضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن.