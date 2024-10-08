وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بمجال فض منازعات العمل الجماعية بمطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، ندوة للتوعية في مجال المفاوضة الجماعية والتعريف بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والمتعلقة بالحقوق والواجبات بحضور 30 من العاملين بفرع اسواق فتح الله للجملة بمطروح ، والذى يعتبر من كبرى المؤسسات التجارية التي تعمل علي أرض المحافظة.

وتناولت الندوة مناقشة موضوعات خاصة بماهية المفاوضة الجماعية ، وأهميتها ، وأهمية الحوار بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال ، وذلك من أجل تحسين بيئة العمل وتجنب المنازعات بين الإدارة وبين العمال ، للحفاظ على سير العمل وتحسين بيئة العمل ومحاولة فض أي خلاف بالمفاوضة وذلك على مستوى المنشأة أو الفرع ، حتى لا يلجأ أي أطراف للجهة الإدارية ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال التى نص عليها القانون.

يأتى ذلك فى إطار سعى المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية والتعريف بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لتنظيم العمل والإنتاج ، في قطاعات العمل المختلفة داخل المحافظة ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل.

وقال خالد عبد العزيز مدير مديرية العمل بمطروح، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالإهتمام بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، والحرص على حماية ورعاية العاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال ، بما يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضاف مدير المديرية، أن عمليات المفاوضة التي تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما يؤكد على دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال ، ومقدماً الشكر والتقدير لإدارة أسواق فتح الله بمطروح علي حسن التعاون والاستقبال ، وألقى الندوة ماهر شحاته مفتش اول تفتيش العمل تحت اشراف علي نصيب مدير مكتب عمل مطروح.