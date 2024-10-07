الإثنين 07 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جورجيا: تسوية النزاع مع روسيا من أهم الأولويات

رئيس وزراء جورجيا
رئيس وزراء جورجيا

قال إيراكلي كوباخيدزة، رئيس الوزراء الجورجي، إن تسوية النزاع مع روسيا تعتبر من أهم أولويات حزبه "الحلم الجورجي.

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وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف كوباخيدزه، اليوم الاثنين، أثناء تقديم البرنامج السياسي لحزب "الحلم الجورجي" عشية الانتخابات التشريعية إن "السياسة البراغماتية والتسوية السلمية للنزاع مع روسيا تعتبران أهم الأولويات.
كما أعلن كوباخيدزه أن من المهام الرئيسية "إعادة تشغيل" العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعميق العلاقات مع الناتو والشراكة الاستراتيجية مع الصين.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في جورجيا يوم 26 أكتوبر. ولا يزال حزب "الحلم الجورجي" حاكما في البلاد منذ 12 سنة.

ويعتبر حزب "الحركة الوطنية الموحدة" منافسه الرئيسي.

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