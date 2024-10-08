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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: لا نملك أجندة خفية ضد أحد.. ومهمة القوات المسلحة الحفاظ على أراضينا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها، وهو أمر من أفضل وأشرف المهام تقوم بها قوات عسكرية من أجل حماية بلادها وحدودها.

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رؤية قيادة حرب أكتوبر 1973 كانت رؤية عبقرية

وأضاف “السيسي” خلال كلمته التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «بعد 51 سنة من حرب أكتوبر ووسط تطورات كبيرة بالمنطقة أثبتت أن رؤية قيادة حرب أكتوبر 1973 كانت رؤية عبقرية، وما تحقق  فيها يؤكد أن ما حدث كان سبقا للعصر، وتحقق لمصر السلام الذي أصبح خيارا استراتيجيا للدولة المصرية».

القوات المسلحة 

وتابع «عقيدة القوات المسلحة هي الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها وليس لدينا أجندة خفية لأحد وهدفنا أن نعيش في سلام داخل حدودنا».

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