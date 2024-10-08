السيسي: السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة قوة رشيدة تتسم بالتوازن الشديد، مضيفا:" عمر ما كان قوتها سبب أو مسار لغطرسة في الأداء أو التصرف لا داخليا ولا خارجيا".

سياستنا الخارجية تتسم بالاعتدال والتوزان الشديد

وأضاف “السيسي” خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني فى محافظة الإسماعيلية، "سياستنا الخارجية تتسم بالاعتدال والتوزان الشديد والحرص على عدم ازكاء الصراعات"، مؤكدًا أن السلام يعد خيارًااستراتيجيًا للدولة المصرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

ويأتي هذا الحدث في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة وكبار من رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين.

الأكاديمية العسكرية المصرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد الخميس الماضي حفل تخرج الكليات العسكرية، بالتزامن مع الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، في الأكاديمية العسكرية المصرية تحت قيادة الاستراتيجية.