سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 63.16 جنيه للشراء، و63.34 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.24 جنيه للشراء، 63.48 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.16 جنيه للشراء.

63.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.24 جنيه للشراء.

63.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.24 جنيه للشراء.

63.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.21 جنيه للشراء.

63.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.23 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

63.24 جنيه للشراء.

63.48 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.32 جنيه للشراء

63.54 جنيه للبيع

تمسك الدولار الأمريكي ، بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مع انشغال المستثمرين بالتفكير في مسار أسعار الفائدة الأميركية بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة صدر الأسبوع الماضي الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بينما أثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على معنويات المخاطرة.

وغير المتداولون بشكل جذري توقعاتهم بشأن مسار تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) هذا العام.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل قاطع في نوفمبر وتضع احتمالا يبلغ 86 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يتوقع المتداولون الإقدام على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلا بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط.

وقد أدى ذلك إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين.