استاكوزا بالجبن وجبة غذائية متكاملة يومياً

تهتم كثيرًا الأمهات بتحضير أصناف مختلفة وجديدة على مائدة الغداء لتقدم لأفراد أسرتها وجبة غذائية متكاملة يوميًا.

وتحتل الاستاكوزا مكانة خاصة بين المأكولات البحرية لمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة.

واليوم نقدم لعشاق المأكولات البحرية والقشريات لتدخل السعادة الي قلوبهم، حضري استاكوزا بالجبن على خطى اشهر الشيفات في الوطن العربي.

المقادير

- جراد البحر : 2 حبة (استاكوزا منظفة ومغسولة جيداً)

- جبن الشيدر : كوب

- جبن موزاريلا : كوب

- الزبدة : نصف كوب

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

اغسلي الاستاكوزا جيداً تحت الماء بالملح والليمون.

اصنعي شقاً في حبات الاستاكوزا من المنتصف وأزيلي سلسلة الظهر.

اسلقي الاستاكوزا في الماء المغلي المملح لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

صفي الاستاكوزا جيداً وتبلي بالملح والليمون.

وزعي خليط الجبن بالزبدة والثوم المفروم في منتصف الاستاكوزا.

في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة ضعي حبات الاستاكوزا المحشوة بالجبن.

أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة متوسطة إلى مرتفعة حتى تمام النضج، ويقدم مزيناً بالبقدونس المفروم.