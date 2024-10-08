مطار القاهرة يشهد تجربة طوارئ موسعة على المهبط

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، تنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق بأرض المهبط، وذلك من أجل رفع الكفاءة التدريبية لكافة الجهات ذات الصلة بخطة إدارة الأزمات والطوارئ بمشاركة رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني.

ويأتي تنفيذ هذه التجربة استجابة من مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية لتنفيذ تعليمات سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO بتنفيذ تجارب الطواريء بصفة دورية، للوقوف على جاهزية المطارات المصرية والارتقاء بالمستوى التدريبي في كافة التخصصات لمواجهة اي أحداث طارئة.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمنع تأثر الحركة الجوية وعمليات المطار وحركة المرور المعتادة داخل وخارج مطار القاهرة بإجراء سيناريو التجربة.