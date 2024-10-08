قاسم: طوفان الأقصى بداية تغيير الشرق الأوسط

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، اليوم الثلاثاء، إن عملية "طوفان الأقصى"، هي حدث غير عادي يمكن اعتباره بداية تغيير الشرق الأوسط.



وبحسب"روسيا اليوم"، اعتبر قاسم، أن هذه "المواجهة العظيمة مباركة وهي خط سليم من أجل التغيير"، مشيرا إلى أن "هدف الاحتلال كان إنهاء المقاومة بشكل كامل وإبادة الشعب الفلسطيني بما يجعله منزوع القدرة على توليد المقاومة والمطالبة بحقوقه".

وأكد قاسم، أنه "لولا الدعم الأمريكي لتوقف العدوان الإسرائيلي خلال شهر".

وقال قاسم إن "الولايات المتحدة الأمريكية، هي شريكة في كل ما حصل ويحصل من جرائم العدو الإسرائيلي".

وأضاف قاسم أن "مقاومة غزة صمدت لعام كامل وهي قادرة على الصمود أكثر والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته مهما طال الزمن"، وقال: "مقاومة غزة أسطورية والشعب الفلسطيني أثبت أنه لا يمكن هزيمته وهو جدير بالتحرير".