الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

افيخاي ادرعي يعلن مقتل سهيل حسين رئيس منظومة الأركان في حزب الله

افيخاي ادرعي المتحدث
افيخاي ادرعي المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي

مع تصاعد الضربات بين إسرائيل و حزب الله في لبنان، أعلن افيخاي ادرعي المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي، في نبأ عاجل اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، أن الجيش الإسرائيلي  قضى على سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله.

وكتبت أدرعي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا:"أغارت طائرات حربية اليوم بشكل دقيق في بيروت وقضت على سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله"، واصفًا الحزب بالأرهابي.

وتابع في بيانه الذي نشره على السوشيال ميديا قائلًا:"منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهتم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة حيث كان حسيني شريكًا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب  الله ومسوؤل عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله في كل ما يتغذي بالنقل وتمويل الموارد، كما كان عضوًا في مجلس الجهاد وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله". 

وأضاف المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي:"كما تضم منظومة الأركان وحدة التحليل والتطوير في حزب الله وهي وحدة تهم بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الىسائل القتالية داخل لبنان". 

وأوضح أدرعي، أنه في اطار مهام منصبه كان حسيني يعمل على تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم ومن بينها الخطة العملياتية للحرب وخطط خاصة أخرى ومن بينها تنفيذ العمليات الارهابية ضد دولة إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية".

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