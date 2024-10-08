أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2024، أمام الجنيه المصري وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.35 جنيه للشراء 48.45 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.05 جنيه للشراء، و53.22 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.85 جنيه للشراء 12.89 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.35 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.05 جنيه للشراء.

53.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.24 جنيه للشراء.

63.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.85 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.41 جنيه للشراء.

158.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.15 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.27 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

تمسك الدولار بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مع انشغال المستثمرين بالتفكير في مسار أسعار الفائدة الأميركية بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة صدر الأسبوع الماضي الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بينما أثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على معنويات المخاطرة.

وغير المتداولون بشكل جذري توقعاتهم بشأن مسار تيسير السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) هذا العام.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل قاطع في نوفمبر وتضع احتمالا يبلغ 86 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يتوقع المتداولون الإقدام على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلا بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس قبل أسبوع واحد فقط.

وقد أدى ذلك إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين.قال المصرف المركزي الروسي إن احتياطيات الذهب لديه ارتفعت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 5.8 بالمئة، لتسجل 199.8 مليار دولار مقارنة بـ 188.8 مليار دولار تم تسجيلها في سبتمبر 2023.

وارتفعت حصة المعدن النفيس أيضا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية من 30.8 بالمئة الشهر الماضي إلى 31.5 بالمئة حاليًا.

وتحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات الذهب.