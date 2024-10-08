الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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قائد الجيش الثاني الميداني: حرب أكتوبر أفرزت أجيالًا قادرة على تحدي الصعاب

اللواء ممدوح جعفر
اللواء ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني

قال اللواء ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، إن حرب أكتوبر لا تمثل فقط انتصارًا عسكريًا ولكنها جسدت قصة كفاح طويلة لوطن تلاحم فيه الشعب مع جيشه في تقدير كامل للمسئولية الوطنية.

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 تحرير الأرض وبناء مستقبل أفضل

وأضاف"جعفر" خلال كلمته في تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنهم استطاعوا العبور بالوطن من وضع يملؤه اليأس والتشاؤم إلى مرحلة جديدة تملأها الثقة والأمل في تحرير الأرض وبناء مستقبل أفضل، وأفرزت هذه الحرب أجيالًا لديها من الإرادة ما تستطيع أن تتحدى به الصعاب.

الإرادة استطاعت إفشال أي محاولات للفصل أو الوقيعة بين الشعب وجيشه

ونوه قائد الجيش الثاني الميداني، أن هذه الإرادة استطاعت إفشال أي محاولات للفصل أو الوقيعة بين الشعب وجيشه، وهذا ظهر جليًا في أحداث 2011 وما تلاها.

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