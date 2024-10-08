سفير مصر في فيينا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد مع أبناء الجالية

احتفل السفير المصري في فيينا "محمد نصر" بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة مع أبناء الجالية المصرية في النادي المصري في فيينا.

وقد نوه " نصر" في كلمته بما تمثله حرب 6 أكتوبر المجيدة من دلالة على كفاح الشعب المصري من أجل الحفاظ على حقوقه وصون كرامته، وقدرته واصراره على مواجهة التحديات لتحقيق الانجازات.



كما أكد في هذه المناسبة على أن رعاية مصالح المصريين في الخارج تأتي على رأس أولويات عمل وزارة الخارجية والهجرة، وأنه مكلف بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لشئون الجالية المصرية في النمسا.

وأعرب عن التطلع لمزيد من تفعيل وتنشيط دور النادي المصري في فيينا من أجل تحقيق مصالح الجالية، وتعزيز التواصل بين البعثة الدبلوماسية والجالية المصرية في النمسا.