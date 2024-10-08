الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر في فيينا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد مع أبناء الجالية

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفل السفير المصري في فيينا "محمد نصر" بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة مع أبناء الجالية المصرية في النادي المصري في فيينا.

 وقد نوه " نصر" في كلمته بما تمثله حرب 6 أكتوبر المجيدة من دلالة على كفاح الشعب المصري من أجل الحفاظ على حقوقه وصون كرامته، وقدرته واصراره على مواجهة التحديات لتحقيق الانجازات.
 

كما أكد في هذه المناسبة على أن رعاية مصالح المصريين في الخارج تأتي على رأس أولويات عمل وزارة الخارجية والهجرة، وأنه مكلف بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لشئون الجالية المصرية في النمسا.

وأعرب عن التطلع لمزيد من تفعيل وتنشيط دور النادي المصري في فيينا من أجل تحقيق مصالح الجالية، وتعزيز التواصل بين البعثة الدبلوماسية والجالية المصرية في النمسا.

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