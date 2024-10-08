مصرع وإصابة طالب إثر انقلاب سيارته

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق ووفاة قائد السيارة وإصابة طالب.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفى ومصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقى بمركز أخميم من إدارة شرطة النجدة.

تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو أحمد ا م ف 50 سنة بالمعاش ومقيم المطرية القاهرة بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزى وإصابة مستقل السيارة المدعو محمد ع ع ح 17 سنة طالب ومقيم بذات العنوان " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعى الجديد.

وبسؤال المصاب بمضمون ما سبق ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى سياق اخر فقد لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين في تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكب، بالطريق الإقليمى بالشرقية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارا بوقوع تصا دم پين سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الإقليمى بمدخل مدينة العبور نتيجة السرعة الجنونية والتخطى الخاطئ. ما تسبب في مصرع شخصين وأصابه 12 آخرين.

انتقلت على الفور قوات الشرطة حيث قامت بنقل الجثتين والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العاشر الجامعي ورفع اثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.