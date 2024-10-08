الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير خارجية إيران يبدأ جولة إقليمية تشمل السعودية

عباس عراقجي
عباس عراقجي

يبدأ عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، اليوم الثلاثاء جولة إقليمية من المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي عدد من المسئولين، لبحث آخر تطورات المنطقة ووقف النار بغزة ولبنان، بحسب"روسيا اليوم".

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في وقت سابق، قال عراقجي، إن أي خطأ استراتيجي ترتكبه إسرائيل سيلقى ردا أشد قسوة.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارتي إلى بيروت ودمشق كانت واضحة، وهي أن طهران ستواصل دعم المقاومة بكل الوسائل، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك. لقد كنا وما زلنا وسنظل داعمين للمقاومة، والضربات المؤقتة التي وجهت للمقاومة لن تؤثر على عزم وقوة إرادة المقاومة ومقاتلي المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع، إن "عمليتي الوعد الصادق 1 و2 أظهرتا قوة الإرادة والعزيمة المثيرة للإعجاب للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحيث يدرك الجميع أن أي خطأ استراتيجي من جانب العدو إسرائيل سيتلقى ردا أشد قسوة. وفي القيام بذلك لن نتردد ولن نتسرع".
وأضاف أن "الهجوم على البنية التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه بالتأكيد ردا أكثر حزما وأعداؤنا يدركون الأهداف داخل النظام الصهيوني إسرائيل التي في متناولنا للهجوم وقد رأوا قوة ودقة صواريخنا بأعينهم.

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