أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 7-10-2024، وفقًا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 52.94 جنيه للشراء، و53.11 جنيه للبيع، أما الريال السعودي فسجل 12.84 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.94 جنيه للشراء.

53.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.30 جنيه للشراء.

63.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.84 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.21 جنيه للشراء.

158.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.13 جنيه للشراء.

13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.25 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.

هبط الين إلى أدنى مستوى له في نحو شهرين، كما تكبدت عملات رئيسية أخرى خسائر في بداية تعاملات الإثنين، مع استمرار ارتفاع الدولار بفضل صدور بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية الجمعة وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الين بشكل طفيف إلى 149.10 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى منذ 16 أغسطس قبل أن يقلص خسائره ليصل إلى حوالي 148.40 أمام الدولار. جاء ذلك بعد انخفاض بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل عام 2009.

وصعد الدولار بعدما أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أكبر قفزة في الوظائف في ستة أشهر خلال سبتمبر وانخفاض معدل البطالة وزيادة الأجور بقوة، وهو ما يشير إلى متانة الاقتصاد الأميركي ويجبر الأسواق على تقليص توقعاتها بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة، وبحسب آخر المستجدات في الشرق الأوسط، قصفت إسرائيل قطاع غزة وأهدافًا لحزب الله في لبنان أمس الأحد قبل الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر التي أشعلت شرارة الحرب، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن كل الخيارات مفتوحة للرد على إيران.