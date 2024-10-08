الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

خطوات نقل الزوجة على بطاقة التموين 2024

بطاقة التموين
بطاقة التموين

خطوات نقل الزوجة على بطاقة التموين 2024  .. يمكن للمواطنين نقل الزوجة على بطاقة التموين 2024  بغية التمكن من صرف السلع التموينية الخاصة به، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق بوابة مصر الرقمية.

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نقل الزوجة على بطاقة التموين 2024

خطوات نقل الزوجة على بطاقة التموين 2024.. وقد وأتاحت وزارة التموين للمواطنين فرصة نقل الزوجة على بطاقة التموين وتقديم الطلب إلكترونيا، دون  الحاجة للذهاب لمكتب التموين.

خطوات نقل الزوجة على بطاقة التموين الزوج 2024

في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا 

يجب اختيار أيقونة خدمات التموين.

يجب اختيار ضم أفراد أسرتي.

إدخال رقم الهاتف المسجل على بوابة مصر الرقمية.

عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

إدخال جميع البيانات المطلوبة لنقل الزوجة على بطاقة التموين الزوج.

أخيرًا يتم إرسال رسالة للمواطن عبر الهاتف تفيد بتسجيل طلب نقل الزوجة.

طريقة  إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

الدخول على بوابة مصر الرقمية

النقر على إضافة الأبناء غير المقيدين

تسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

 إدخال الاسم الأول للأم الوالدة.

النقر على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته

إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد

كتابة صلة قرابة المولود، واختيار الصفة ضم الأبناء.

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