الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

مديرية التموين تضبط سجائرة مسرطنة ومستلزمات طبية مهربة بالاسكندرية         

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت الادارة العامة للتجارة الداخلية في مديرية التموين بالاسكندرية، برئاسة احمد عبدالحميد مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، أمس الثلاثاء، عدة حملات ميدانية على الأسواق والمحلات والانشطة التموينية أسفرت عن مصادرة وتحرير سجائر ومستلزمات طبية وأعلاف وأدوات كهربائية مجهولة المصدر.

 

قال عبد الحيمد، إن الحملة قامت بتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وسجائر أجنبية الصنع، حيث تم ضبط 540 علبة سجائر أجنبية الصنع، ومحضر حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر حيث تم ضبط: 30 عبوة خافض لسان خشب، و400 عبوة خيط حرير، ومحضر حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر حيث تم ضبط 15 عبوة ابر قلم انسولين،و15 جهاز ضغط الكترونى، و7 كرتونة سماعة طبية.

 

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر حيازة أعلاف مجهولة المصدر حيث تم ضبط 6 شيكارة أعلاف، و10 شيكارة أعلاف بادى، و20 شيكارة نخالة خشنة، ومحضر حيازة أعلاف مجهولة المصدر حيث تم ضبط 10 شيكارة نخالة خشنة، و6 شيكارة أعلاف، محضرين حيازة سجائر أجنبية الصنع حيث تم ضبط 269 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر حيازة أدوات كهربائية مجهولة المصدر حيث تم ضبط 50 لمبة، و20 مفتاح اتوماتيك، و15 لمبة ليد، و30 سبوت زجاجى، و150 علبة ماجيك فردى.

 

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