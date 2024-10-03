مكرونة التموين حيرت الوزارة والبقالين

حالة كبيرة من التخبط تمر بها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد ساعات قليلة من إصدار قرار وقف صرف المكرونة التموينية على بطاقات التموين، تمهيدا لرفع سعرها، على حد قول أحد بقالى التموين وعضو نقابة البدالين، قامت الوزارة بإصدار قرار جديد يفيد استمرار صرف المكرونة بالسعر القديم وذلك فور تداول خبر وقف الصرف.



وعقب ذلك بضعة ساعات أعلن بدالى التموين زيادة سعر مكرونة التموين وزن 400 جرام إلى 8.5 جنيه بدلا من 7.75 جنيه ومكرونة وزن 800 جرام إلى 17 جنيها.

البداية تعود الى إصدار الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منشورا صباح اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، تم توزيعه على كل الأفرع والمديريات التموينية، يتضمن تنبيه مشدد بعدم صرف المكرونة التمونيية الـ400 جرام.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم صرفها للمستحقين بأسعار الشهر الماضي دون أي زيادة اعتبارًا من الثلاثاء الماضى .

وفيما يخص أسعار السلع، سيُصرف السكر التمويني بسعر 12.60 جنيه للكيلو، بينما سيُقدم الزيت بسعر 30 جنيهًا لعبوة 800 مل.

وتشمل المقررات التموينية لشهر أكتوبر حوالي 31 سلعة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى تُستخدم بشكل شائع في الأسر.

أما عن نصيب الأفراد من الدعم، فسيحصل كل مستفيد مقيد على سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الرابع في البطاقة، بينما سيحصل المستفيد الخامس وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيهًا.