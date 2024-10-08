رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات دورة اتقان اللغة الإنجليزية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات دورة اتقان اللغة الإنجليزية المعتمدة والخاصة بمنح درجتي الدكتوراه والماجستير (EPT)، والتى ينظمها مركز الخدمة العامة للغات والترجمة للأغراض الخاصة بمقر الجامعة القديم، رافقه الدكتور محمد عبد الحميد مدير المركز.

وأكد النعماني علي ان إدارة الجامعة تعمل علي تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس الجمهورية، من خلال تقديم دورات تدربيبة للطلاب والخريجين لصقل مهارات الطلاب والخريجين و تأهيليهم لسوق العمل.

مضيفاً ان المركز يقدم برامج تدريبية فى العديد من اللغات الأجنبية بإستخدام مناهج عالمية ومتطورة تتوافق مع معايير الجودة العالمية، ويتم تدريسها من قبل مدربين معتمدين ذوي خبرة وكفاءة عالية.

وخلال جولته اطمئن رئيس الجامعة، على حسن سير أعمال الاختبارات الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية دورات اللغة الإنجليزية فى اكساب المتدربين المهارات اللغوية الأساسية مثل القراءة والكتابة والاستماع والقواعد والمحادثة، والتى تؤهلهم للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أن دورة اللغة الإنجليزية EPT تقدم لها 124 دارس من الراغبين فى اتقان وتحسين اللغة الإنجليزية أو المتقدمين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بمختلف الجامعات المصرية، كمتطلب للمنح بها، وهي شهادة معتمدة وقابلة للتوثيق من الخارجية، مضيفاً أن الدورة التدريبية استمرت على مدار 36 ساعة دراسية، وقام بالتدريب نخبة متخصصة من أساتذة المركز، مضيفاً أنه تم تقسيم المتدربين لأداء الامتحانات على مجموعتين الأولى تبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتي 11 ظهراً، والثانية تبدأ من 11:30 ظهراً وحتى 1:30 ظهرا