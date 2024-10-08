تعرف على مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات اليوم
ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، في عدد من المدن المصرية، وذلك حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية مستمرة ومميزة لقرائها.
وجاءت مواقيت الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..
مواقيت الصلاة اليوم 8-10-2024
مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد أذان الفجر 5:26
موعد أذان الظهر 12:42
موعد أذان العصر 02: 4
موعد أذان المغرب 6:32
موعد أذان العشاء 7:49
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد أذان الفجر 5:31
موعد أذان الظهر 12:48
موعد أذان العصر 4:07
موعد أذان المغرب 6:37
موعد أذان العشاء 7:55
مواقيت الصلاة في قنا
موعد أذان الفجر 5:21
موعد أذان الظهر 12:37
موعد أذان العصر 58: 3
موعد أذان المغرب 6:29
موعد أذان العشاء 7:43
مواقيت الصلاة في أسوان
موعد أذان الفجر 5:21
موعد أذان الظهر 12:36
موعد أذان العصر 58: 3
موعد أذان المغرب 6:29
موعد أذان العشاء 7:42
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
موعد أذان الفجر 5:41
موعد أذان الظهر 12:59
موعد أذان العصر 18: 4
موعد أذان المغرب 6:48
موعد أذان العشاء 8:06
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
موعد أذان الفجر 5:22
موعد أذان الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 3:58
موعد أذان المغرب 6:28
موعد أذان العشاء 7:46
مواقيت الصلاة في نوبيع
موعد أذان الفجر 5:13
موعد أذان الظهر 12:29
موعد أذان العصر 49: 3
موعد أذان المغرب 6:19
موعد أذان العشاء 7:36
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
موعد أذان الفجر 5:14
وقت صلاة الظهر 12:30
موعد أذان العصر 3:51
وقت صلاة المغرب 6:21
وقت صلاة العشاء 7:37
مواعيد الصلاة في العلمين
موعد أذان الفجر 5:35
وقت صلاة الظهر 12:52
موعد أذان العصر 4:11
وقت صلاة المغرب 6:41
وقت صلاة العشاء 7:59
مواقيت الصلاة في بورسعيد
موعد أذان الفجر 5:21
موعد أذان الظهر 12:38
موعد أذان العصر 3:58
موعد أذان المغرب 6:28
موعد أذان العشاء 7:46
مواقيت الصلاة في رفح الجديدة
موعد أذان الفجر 5:14
موعد أذان الظهر 12:31
موعد أذان العصر 50: 3
موعد أذان المغرب 6:19
موعد أذان العشاء 7:37