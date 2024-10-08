تعرف على مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات اليوم

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، في عدد من المدن المصرية، وذلك حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية مستمرة ومميزة لقرائها.

وجاءت مواقيت الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..

مواقيت الصلاة اليوم 8-10-2024

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:26

موعد أذان الظهر 12:42

موعد أذان العصر 02: 4

موعد أذان المغرب 6:32

موعد أذان العشاء 7:49

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:31

موعد أذان الظهر 12:48

موعد أذان العصر 4:07

موعد أذان المغرب 6:37

موعد أذان العشاء 7:55

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 5:21

موعد أذان الظهر 12:37

موعد أذان العصر 58: 3

موعد أذان المغرب 6:29

موعد أذان العشاء 7:43

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:21

موعد أذان الظهر 12:36

موعد أذان العصر 58: 3

موعد أذان المغرب 6:29

موعد أذان العشاء 7:42

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 5:41

موعد أذان الظهر 12:59

موعد أذان العصر 18: 4

موعد أذان المغرب 6:48

موعد أذان العشاء 8:06

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:22

موعد أذان الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 3:58

موعد أذان المغرب 6:28

موعد أذان العشاء 7:46

مواقيت الصلاة في نوبيع

موعد أذان الفجر 5:13

موعد أذان الظهر 12:29

موعد أذان العصر 49: 3

موعد أذان المغرب 6:19

موعد أذان العشاء 7:36

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:14

وقت صلاة الظهر 12:30

موعد أذان العصر 3:51

وقت صلاة المغرب 6:21

وقت صلاة العشاء 7:37

مواعيد الصلاة في العلمين

موعد أذان الفجر 5:35

وقت صلاة الظهر 12:52

موعد أذان العصر 4:11

وقت صلاة المغرب 6:41

وقت صلاة العشاء 7:59

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 5:21

موعد أذان الظهر 12:38

موعد أذان العصر 3:58

موعد أذان المغرب 6:28

موعد أذان العشاء 7:46

مواقيت الصلاة في رفح الجديدة

موعد أذان الفجر 5:14

موعد أذان الظهر 12:31

موعد أذان العصر 50: 3

موعد أذان المغرب 6:19

موعد أذان العشاء 7:37