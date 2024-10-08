احذر الطقس اليوم.. حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

حالة الطقس اليوم.. يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات، بينما يكون الطقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متوقع أن تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم 8-10-2024

ونستعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على أغلب المحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 23 33

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 30

درجة الحرارة في بنها .. 23 32

درجة الحرارة في دمنهور .. 22 31

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 21 33

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 22 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 32

درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 33

درجة الحرارة في طنطا .. 22 32

درجة الحرارة في دمياط .. 23 29

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 30

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 34

درجاتالحرارة فى السويس .. 21 33

درجة الحرارة في العريش .. 20 29

درجة الحرارة في رفح .. 19 28

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 32

درجة الحرارة في نخل .. 14 32

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 13 27

درجة الحرارة في الطور .. 25 32

درجة الحرارة في طابا .. 24 30

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 33

درجة الحرارة في العلمين .. 21 29

درجة الحرارة في مطروح .. 20 30

درجة الحرارة في السلوم .. 20 و 29

درجة الحرارة في سيوة .. 22 35

درجة الحرارة في الغردقة .. 24 34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 33

درجة الحرارة في شلاتين .. 25 33

درجة الحرارة في حلايب .. 25 31

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 34

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 25 31

درجة الحرارة في الفيوم .. 21 34

درجة الحرارة في بنى سويف .. 20 34

درجة الحرارة في المنيا .. 18 35

درجة الحرارة في أسيوط .. 19 35

درجة الحرارة في سوهاج .. 20 36

درجة الحرارة في قنا .. 21 38

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 37

درجة الحرارة في أسوان .. 22 38

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 37

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 22 38.