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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رمضان السيد : علامة استفهام على مستوى إمام عاشور مع الأهلي .. وعلى اللاعب مراجعة نفسه

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث رمضان السيد لاعب النادي الأهلي السابق عن فرص على معلول في العودة مجددا إلى القوام الأساسي للأحمر بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي ، كذلك على مستوى إمام عاشور مع الأهلي الفترة الأخيرة.

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وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "علي معلول لو عاد بشكل جيد سوف يكون إضافة كبيرة وأفضل من اي جناح آخر، سيكون صفقة كبيرة جدًا للنادي، ويحيى عطية الله لا يستطيع منافسة معلول إذا كان الأخير في أفضل حالة فنية".

واستأنف حديثه قائلا: "امام عاشور من أبرز اللاعبين لابد أن يقف مع نفسه ويستعيد مستواه ويركز في عمله فقط، وبالتأكيد محمد رمضان المدير الرياضي جلس مع اللاعب من أجل استعادة المستوى المميز، وفي الفترة الأخيرة فقد السرعة والقوة والمساندة الهجومية، واعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغيير كبير في مسيرة اللاعب".

وكشف أنه يتمنى عودة محمود كهربا بصورة جيدة خلال المرحلة المقبلة، لكن حسين الشحات لم يكن أيضا في مستوى مميز خلال لقاء السوبر الافريقي، وكل اللاعبين كانوا في حالة ثقة وصلت للغرور.

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