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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسام عاشور: تعرضت للظلم الشديد في الأهلي.. وفايلر "عنصري"

حسام عاشور
حسام عاشور

قال حسام عاشور نجم الأهلي السابق إنه تعرض للظلم الشديد في القلعة الحمراء مؤكداً أن اللاعبون تعاملوا بغرور في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

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أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" جوزيه تنبأ بالفوز علي الصفاقسي التونسي وسيناريو المباراة كامل".

تابع عاشور:" حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي اعترف لوائل جمعة بحصوله علي رشوة في المباراة الشهيرة بيد إينرامو".

وأكمل:" قرار تعيين محمد رمضان محترم جدا خاصة أنه له باع كبير في النادي ".

وواصل:" الأهلي يحتاج إلى مهاجمين وأتمني عودة علي معلول سريعا من الإصابة".

واستطرد:" تعرضت للظلم الشديد في الأهلي واللاعبين تعاملوا بغرور في السوبر".

واختتم:" إمام عاشور محتاج يركز أكثر في الملعب والأهلي لا يقف علي أحد وفايلر سبب رحيلي عن الأهلي".

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