اليوم..ا ستكمال مُحاكمة مُتهمٍ في "أحداث البدرشين"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ‏محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف البدرشين".‏

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كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم في الانضمام لجماعة إرهابية ‏الغرض منها زعزعة واستقرار الامن العام.‏

كما وجهت له اتهامات عديدة، منها إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام ‏القانون، وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ‏لمدة 5 سنوات عما اسند اليه من اتهام بشأن تهديد فتاة والتعدي على حرمتها.‏

‏ وجاء ذلك بعد أن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها كما قضت المحكمة بالزام المتهم بالمصاريف ‏الجنائية بالدعوى.‏

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة الجيزة ، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة بإفشاء أمور ‏خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها ‏على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالاوراق . ‏

واضاف امر الاحالة ان المتهم أنشأ حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية " تطبيق الواتس ـ اب" بهدف أرتكاب جريمته، ‏كا تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير ‏رضاءها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات .‏

وكشفت حيثيات المحكمة فى الحكم الصادر ضد المتهم ان وقائع الدعوى حسبما إستقرت فى عقيدة المحكمة وإطمأن إليه ‏وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، تتحصل في أن المجني ‏عليها كانت قد تعرفت بالمتهم فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة ، فإستغل المتهم في المجني عليها ‏تهورها وإنفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق ‏‏"واتساب" مرتبط بخط هاتفه ، مستهدفا الوصول بإستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكه لإبتزازها مادياً ، فمهد ‏لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه وإلتقط صور لها وهى عارية وشبه عارية، فإمتثلت. وإذ شعر المتهم أخيرا أنه ‏قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددا بها مستهدفا إبتزازها مادياً، مستخدما الرسائل ‏النصية وحسابه المنشأ سلفا عبر تطبيق "واتساب" وهددها كتابة عبر الرسائل النصية.‏