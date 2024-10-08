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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسام عاشور: مروان عطية يحتاج للوقت من أجل مقارنته بمستوايّ

مروان عطية
مروان عطية

قال حسام عاشور نجم الأهلي السابق، أن مروان عطية لاعب الأحمر الحالي يمتلك قدرات قوية وقادر على قيادة وسط القلعة الحمراء.

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وأكد حسام عاشور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، مروان عطية لاعب ممتاز ويمتلك قدرات رائعة.

وأضاف نجم الأهلي السابق، ولكن يحتاج مروان عطية لمزيد من الوقت حتى يتم مقارنته بمستوايا خلال فترة تواجدي مع الأحمر.

وتابع عاشور، مكنش عندي سوشيال ميديا أثناء فترة تواجدي بالنادي الأهلي وكنت أركز فقط على التمرين وتطوير مستوايا.

واختتم، كنت أتابع مبارياتي بعد نهاية أي لقاء حتى أتعلم من أخطائي، وكنت أقضي وقتي في صالة الجيمانيزيوم.

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