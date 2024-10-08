مدرب بلاك بولز: مواجهة الزمالك تحدٍ كبير أمام فريق عريق في الكونفدرالية

أكد هيلدر دوارتي، المدير الفني لنادي بلاك بولز الموزمبيقي، أن مباراة فريقه ضد الزمالك المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون تحديًا استثنائيًا، خاصة أمام فريق يعد من أكبر الأندية في أفريقيا وله شهرة واسعة على مستوى العالم.

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وقال دوارتي في تصريحات عبر برنامج “الكورة مع فايق” المذاع على قناة MBC MASR 2: “الزمالك فريق كبير وله تاريخ عريق، بينما فريقنا حديث العهد نسبيًا حيث بدأ مسيرته قبل سبع سنوات فقط، ومجرد الوصول إلى دور المجموعات في البطولة هو إنجاز تاريخي بالنسبة لنا.”

وأضاف أن اللعب أمام الزمالك بحضور جماهيري كبير سيكون اختبارًا صعبًا وضغطًا كبيرًا على لاعبي فريقه، ولكنه شدد على أن فريقه سيبذل كل ما في وسعه لإيقاف حامل لقب الكونفدرالية.

وعن مواجهة المصري البورسعيدي، قال دوارتي: “المصري فريق مميز ويشارك بانتظام في البطولات الأفريقية، لذا ستكون مواجهته صعبة للغاية. ورغم أنه لا يحقق الكثير من البطولات، إلا أنه يُصنف ضمن أفضل 5 فرق في أفريقيا.”