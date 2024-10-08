سويلم: تصريحاتي تم تفسيرها خطأ بشأن القرعة والشركة الألمانية تدير الجدول بمفردها دون تدخل 

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الدوري سوف يكون له قرعة بشكل طبيعي قبل 10 أيام من بدايته وتصريحاته تم فهمها بشكل خطأ.

إقرأ أيضًا..

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الشركة الألمانية سوف تنظم جدول الدوري من 26 جولة، ولن يتدخل عنصر بشري في المسابقة".

وأضاف ثروت سويلم: "الأندية سوف تكون لديها رقم في القرعة وسيتم وضعها على السيستم ولن يتدخل أي شخص في الجدول وقرعتها، وهذا ما قصدته والشركة الألمانية لن تتعامل مع أي شخص وهناك 5 أيام تقريبا بين مباراة كل فريق".

وأوضح عضو رابطة الأندية: "عامر حسين هو عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات ولكن الشركة الألمانية هي من تتعامل مع الجدول دون تدخل أي اتحاد أو رابطة أو شخص".

واستطرد: "أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، لديه حالة من الاستعجال وكل رئيس يبحث عن مصلحة ناديه، وهو يطلب لائحة سوف يتم تنفيذها من الأساس سواء بالمواعيد أو العقوبات، وهو يرى أن شكل هذا الدوري لا يعجبه نظامه".

واختتم ثروت سويلم: "رابطة الأندية مستمرة حتى تشكيل رابطة جديدة، ولحين صدور جدول الدوري، ثم يقوم جمال علام رئيس الاتحاد بطلب من الأندية ترشيح من ينوب عنه في اللجنة ثم يرشح الاتحاد عضوين".