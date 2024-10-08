حسام عاشور: جيلنا كان جامد علي الزمالك والأهلي لعب أسوأ مبارياته في السوبر الأفريقي

قال حسام عاشور نجم الأهلي السابق إن جيله في القلعة الحمراء تفوق على الزمالك بسبب الثقة والنصائح القوية لمانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأحمر .

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أضاف عاشور خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور:" جيلنا قوي وجامد وتفوق علي الزمالك وكنا نملك ثقة كبيرة في الفوز عند نزولنا الملعب".

وواصل:" الزمالك كان مركز علي الفوز أكثر من الأهلي والتصريحات التي سبقت المباراة أثرت على اللقاء"

وأكمل:" الأهلي لعب أسوأ مبارياته في السوبر الأفريقي والزمالك كان أفضل ويستحق الفوز".

واستطرد :" السوبر المصري بطولة صعبة علي الفرق الأربعة المشاركة في البطولة".

واستكمل:" مباراة الأهلي وسيراميكا صعبة للغاية وكذلك مباراة الزمالك وبيراميدز ".