وسائل اعلام إيرانية: طهران سترد بجدية حال قيام إسرائيل بإجراء عسكري

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية إن طهران سترد بجدية في حال قامت إسرائيل بأي إجراء عسكري ضدها.

وبحسب "سبوتنيك"، قالت المصادر إن وحدة التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت نحو 10 سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وبحسب الوكالة، فإن رد إيران قد يكون أكثر شدة من أي هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن العديد من الدول أخطرت طهران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل.

وأكدت المصادر، بحسب الوكالة، أن أي دولة ستساعد إسرائيل في عمل محتمل ضد إيران ستكون قد تجاوزت الخط الأحمر الإيراني، مؤكدة أن رد طهران لن يكون بالضرورة ردا بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة وعلى أهداف مختلفة.

ولفتت الوكالة إلى قول المصادر، إن مساحة إسرائيل محدودة للغاية من ناحية الجغرافيا والبنية التحتية ورد إيران يمكن أن يسبب لها مشاكل غير مسبوقة.

ونفذت إيران هجوما صاروخيا كبيرا الثلاثاء الماضي، وقالت إنه استهدف 3 قواعد عسكرية، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفسطينية في طهران، وحسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، ومسؤولين عسكريين إيرانيين، بينما توعد إسرائيل بالرد على هذا الهجوم.