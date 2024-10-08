الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وسائل اعلام إيرانية: طهران سترد بجدية حال قيام إسرائيل بإجراء عسكري

هجوم ايراني
هجوم ايراني

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية  إن طهران سترد بجدية في حال قامت إسرائيل بأي إجراء عسكري ضدها.

txt

متخصص في الاقتصاد العسكري يكشف سبب تأخر رد الاحتلال على إيران

txt

إعلام إسرائيلي عن مصدر أمريكي: حصلنا على معلومات أن هجوم إسرائيل على إيران سيحدث قريبا

وبحسب "سبوتنيك"، قالت المصادر إن وحدة التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت نحو 10 سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية. 

وبحسب الوكالة، فإن رد إيران قد يكون أكثر شدة من أي هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن العديد من الدول أخطرت طهران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل.

وأكدت المصادر، بحسب الوكالة، أن أي دولة ستساعد إسرائيل في عمل محتمل ضد إيران ستكون قد تجاوزت الخط الأحمر الإيراني، مؤكدة أن رد طهران لن يكون بالضرورة ردا بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة وعلى أهداف مختلفة.

ولفتت الوكالة إلى قول المصادر، إن مساحة إسرائيل محدودة للغاية من ناحية الجغرافيا والبنية التحتية ورد إيران يمكن أن يسبب لها مشاكل غير مسبوقة. 

ونفذت إيران هجوما صاروخيا كبيرا الثلاثاء الماضي، وقالت إنه استهدف 3 قواعد عسكرية، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفسطينية في طهران، وحسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، ومسؤولين عسكريين إيرانيين، بينما توعد إسرائيل بالرد على هذا الهجوم.

مواد متعلقة

متخصص في الاقتصاد العسكري يكشف سبب تأخر رد الاحتلال على إيران

إعلام إسرائيلي عن مصدر أمريكي: حصلنا على معلومات أن هجوم إسرائيل على إيران سيحدث قريبا

بولندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران على الفور

خبير استراتيجي: قصف إيران لإسرائيل غير من ديناميكية الصراع في المنطقة

ايران: إلغاء القيود على رحلات الطيران

قائد القيادة المركزية الأمريكية يجتمع برئيس أركان الاحتلال للتنسيق للرد على إيران
الجريدة الورقية