وعد فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشر محتوياتها على الملأ.



وبحسب"سبوتنيك"، أضاف في بيان عبر "تلجرام"، "بعد أن فهمنا جميع مواقف شركائنا، وكل الفرص الحقيقية المتاحة لأوكرانيا، وتعزيز خطتنا لتحقيق النصر، سنعلن عن استراتيجيتنا لمزيد من الإجراءات، ومن المهم أن يكون المنظور واضحًا للجميع في بلدنا.

وأوضح زيلينسكي أنه ينتظر تقريرًا من الفريق في واشنطن، الذي يتعامل مع التفاصيل العسكرية والسياسية العسكرية للخطة.

وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا، وفي أغسطس، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.