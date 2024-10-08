الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

زيلينسكي يضع اللمسات الأخيرة على خطة النصر

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

وعد فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني،  بوضع اللمسات الأخيرة على "خطة النصر" ونشر محتوياتها على الملأ.

txt

جورجيا: تسوية النزاع مع روسيا من أهم الأولويات

txt

روسيا تدعو واشنطن وحلفاؤها بعدم اللعب بالنار


وبحسب"سبوتنيك"، أضاف في بيان عبر "تلجرام"، "بعد أن فهمنا جميع مواقف شركائنا، وكل الفرص الحقيقية المتاحة لأوكرانيا، وتعزيز خطتنا لتحقيق النصر، سنعلن عن استراتيجيتنا لمزيد من الإجراءات، ومن المهم أن يكون المنظور واضحًا للجميع في بلدنا.
وأوضح زيلينسكي أنه ينتظر تقريرًا من الفريق في واشنطن، الذي يتعامل مع التفاصيل العسكرية والسياسية العسكرية للخطة.
وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا، وفي أغسطس، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.

مواد متعلقة

جورجيا: تسوية النزاع مع روسيا من أهم الأولويات

روسيا تدعو واشنطن وحلفاؤها بعدم اللعب بالنار

دونيتسك:  أوكرانيا قصفت أراضي الجمهورية ٥٥ مرة

أوكرانيا تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "إف 16"

بلينكن وسيبيغا يناقشان قطاع الطاقة في أوكرانيا قبل فصل دخول الشتاء

روسيا: التصعيد في الشرق الأوسط نتيجة لفشل سياسات إدارة بايدن
الجريدة الورقية