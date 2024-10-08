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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميكالى يسابق الزمن .. تدريبات صباحية ومسائية لمنتخب الشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

يسابق البرازيلى ميكالى المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم الزمن فى معسكره الجاري حاليا بالقاهرة استعدادا لخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب وهى البطولة المؤهلة لمونديال الشباب بشيلي .

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وتضع الفترة الوجيزة الفاصلة بين ولاية ميكالى الرسمية للمنتخب منذ أيام وبين موعد التصفيات فى 8 نوفمبر المقبل فى أجواء استثنائية جعلته يضع برنامجا مضغوطا لتهياة اللاعبين لخوض التصفيات بالشكل الذي يليق باسم الفراعنة .

تضمن برنامج ميكالى إقامة التدريبات على فترتين صباحا ومساء حيث قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ، مجموعة فى الصباح والثانية مساء بهدف رؤية وتقييم جميع اللاعبين للاستقرار على افضلهم استعدادا للتصفيات .

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري على دعم ميكالى وتابع اليوم التدريب المسائي والتقي ميكالى ونقل له دعم ومساندة مجلس الإدارة له فى مهمته القادمة .

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