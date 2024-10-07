مصدر بالانضباط ردًا على غياب جوميز: سنعقد جلسة مداولة لتحديد عقوبته ولن نتنازل عن ذلك

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف لجنة الانضباط بعد غياب جوزيه جوميز المدير الفنى لنادي الزمالك عن جلسة الاستماع التي كان من المقرر لها اليوم.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع مسؤول داخل لجنة الانضباط وأكد لنا على أن غياب جوميز عن جلسة التحقيق لن يعفيه من العقوبة، لأنه أخطأ في حق الحكم عاطف حسين، وستعقد لجنة الانضباط جلسة للمداولة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد العقوبة".

وأختتم :"من مصادرنا، لجنة الانضباط ستعاقب جوميز على الأقل بالإيقاف 4 مباريات، لأن لائحة لجنة المسابقات بتنص على أنه في حالة الاعتداء على الحكم بالدفع إيقافه 8 مباريات، وقد تخفف الانضباط العقوبة عن 8 مباريات لأن جوميز لم يتعرض للطرد في المباراة، وان عاطف حسين لم يبلغ أحمد الغندور بالواقعة أثناء سير اللقاء".