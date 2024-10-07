مدحت العدل: أسعى لإنتاج فيلم تسجيلي كامل لنادي الزمالك

أعلن الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست عن سعيه لإنتاج فيلم تسجيلي عن تاريخ نادي الزمالك.

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وقال العدل على هامش حضوره لافتتاحية العيادة الشاملة لنادي الزمالك، في لقاء لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "أحيي مجلس الإدارة على النظام والعمل الإداري المنضبط، هذا ما يستحقوا عليه التهنئة".

وأشار العدل إلى سعيه لإنتاج فيلم تسجيلي لنادي الزمالك لمدة 3 ساعات كاملة، ليحكي قيمة وتاريخ نادي الزمالك للأجيال القادمة، مؤكدًا أن محاولات التقليل من النادي أكبر رد عليهم هو ما سيحكيه التاريخ ومن هو نادي الزمالك.