الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أبرزها رحيل عدلي القيعي..تغييرات جذرية في شركة الكرة بالأهلي

عدلي القيعي
عدلي القيعي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، سوف يرحل عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سيكون هناك تغييرات جذرية داخل شركة الكرة، وأحمد حسام عوض عضو الشركة سوف يرحل أيضًا وقد يتجه للترشح في إحدى مناصب اتحاد الكرة".

وأضاف أمير هشام: "خالد عبدالقادر عضو الشركة لم يتم حسم موقفه، وقد يتم ترقيته أو بقائه في نفس المنصب أو الرحيل، وعلاء عبد الصادق عضو الشركة فرص رحيله قائمه أيضًا".

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