أبرزها رحيل عدلي القيعي..تغييرات جذرية في شركة الكرة بالأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، سوف يرحل عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سيكون هناك تغييرات جذرية داخل شركة الكرة، وأحمد حسام عوض عضو الشركة سوف يرحل أيضًا وقد يتجه للترشح في إحدى مناصب اتحاد الكرة".

وأضاف أمير هشام: "خالد عبدالقادر عضو الشركة لم يتم حسم موقفه، وقد يتم ترقيته أو بقائه في نفس المنصب أو الرحيل، وعلاء عبد الصادق عضو الشركة فرص رحيله قائمه أيضًا".