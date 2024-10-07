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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بأسوان

ارشيفيه
ارشيفيه

شهد شارع السماد بمحافظة أسوان، منذ قليل، انقلاب سيارة  ميكروباص فى ترعة ينفذ فيها أعمال التغطية، ولم يسفر الحادث عن أي مصابين أو خسائر فى الأرواح، ، مساء اليوم الأثنين.


وتعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، داخل ترعة مصنع كيما التي يتم تنفيذ أعمال تغطيتها حاليًا وتقع تحديدًا أمام مديرية الشؤون الصحية فى المدينة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي أصابات أو خسائر في الأرواح.


وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع السيارة من الترعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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