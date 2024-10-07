مدرب ستاد ابيدجان يشيد بالنادي الأهلي.. ويؤكد الكرة المصرية يمكن مقارنتها بالدوريات الأوروبية

تحدث الفرنسي ألكسندر لافيت مدرب فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، عن تواجد فريقه مع النادي الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ألكسندر لافيت في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"نحن ننتظر أن نلعب ضد الفرق الكبيرة، هدفنا هو التأهل من هذه المجموعة لذلك بالضرورة طموحنا بعد أول مباراة هو الحصول على الثلاث نقاط هذا سيجعلنا سنذهب للبحث عن المركز الأول أو الثاني في هذه المجموعة القوية".

وأضاف مدرب ستاد ابيدجان:"بالتأكيد النادي الأهلي هو المرجع في كرة القدم الأفريقية، إنه الفريق الذي يعتاد على حصد أي شيء، إنه البطل، ونحن نعلم أنه هو الفريق الذي لديه العديد من اللاعبين الدوليين المصريين والافارقة".

وأكمل:"نحن نعلم من هو الفريق الذي لديه خبرة كبيرة في المجموعة، لذلك يجب علينا نبقى هادئين في هذه التحديات، ونحن نعلم أن هذه المباراة في القاهرة ستكون قوية وصعبة للغاية ولكن سوف نرغب في إظهار أفضل صورة لنا"

وأردف:"ما نعرفه عن الأهلي هو أنه الأفضل في القارة الأفريقية وأن كرة القدم المصرية تنافسية للغاية ويمكن مقارنتها بالكرة في أوروبا، لذلك سيكون هذا تحدي كبير لنا، أنا أعرف أيضا أن حارس المرمى محمد الشناوي هو الأفضل في مصر وإفريقيا الفترة الماضية".

وأختتم حديثه قائلًا:"بالتأكيد النادي الأهلي هو المرشح للتأهل إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة، لأنهم لديهم الخبرة والتجربة في السنوات الماضية، المجموعة تضم أربعة أندية وسوف نسعى للتأهل خلف المتصدر الذي سيكون النادي الأهلي".