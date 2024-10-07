هتك عرض مريضة أثناء وجودها بغرفة الإفاقة أثر عملية جراحية.. تفاصيل

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، غدا الثلاثاء، محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية لاتهامه بـ هتك عرض مريضة، بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال السيد رجب، وعضوية المستشارين عصام على أبو العلا، ومحمد صلاح، وأمانة سر سيد رفعت.

هتك عرض مريضة أثناء وجودها بغرفة الإفاقة أثر عملية جراحية

جاء في أمر الإحالة قيام المتهم «ك.م» يعمل عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية وقام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله عقب إجرائها عملية جراحية حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.

كشفت المجني عليها، ربة منزل، أمام النيابة العامة إن المتهم حال تواجدها بغرفة الإفاقة بالمستشفى عقب إجرائها عملية جراحية قام بتقبيلها واستطالت يده أحد مواطن عفتها دون إرادتها، مستغلا عدم قدرتها على الحركة.





