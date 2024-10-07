هجوم سيبراني يستهدف وزارة الأمن القومي للاحتلال والسيطرة على وثائق امنية

نفذ فريق فاطميون الالكتروني الوحدة السيبرانية "رضوان"، هجوما سيبرانيا استهدف وزارة "الأمن القومي" لكيان الاحتلال، واستحوذ على الكثير من البيانات الكاملة .

وقالت الوحدة السيبرانية "رضوان": هذه البيانات تضم بيانات المستوطنين وجنود الاحتلال إضافةً إلى الكثير من الوثائق الأمنية.

كما نفذ فريق فاطميون هجوما استهدف الموقع الرسمي لمجموعة شركات SK شركات قابضة للدفاع والأمن الإسرائيلي المختصة بصناعة وتطوير الاسلحة في الكيان الصهيوني

واشار فريق فاطميون، إلى أن الهجوم السيبراني الواسع حجب الخدمة عن الموقع الرسمي لمواقع شركات صناعة الاسلحة في الكيان الصهيوني، وشركة Israel Weapon Industries (IWI) المختصة بصناعة وتطوير الاسلحة في الكيان الصهيوني