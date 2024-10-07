تونس: قيس سعيد يفوز بولاية ثانية كرئيسًا للبلاد

كشف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقبل للانتخابات في تونس إعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد لولاية ثانية.



وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين الذي أشار إلى أن الفترة الرئاسية الثانية مدتها 5 سنوات، بحسب "سبوتنيك".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء يوم الاثنين عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 2024

وقالت الهيئة إن نسبة الاقبال في الانتخابات بلغت 28.8%.

وأضافت في بيان أن المترشح قيس سعيد تحصل على 90.69%، فيما تحصل منافسه العياشي زمال على 7.35% من الأصوات، أما المترشح الثالث زهير المغزاوي فقد تحصل على 1.79% من أصوات المقترعين.