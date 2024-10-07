الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تونس: قيس سعيد يفوز بولاية ثانية كرئيسًا للبلاد

قيس سعيد
قيس سعيد

كشف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقبل للانتخابات في تونس إعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد لولاية ثانية.

txt

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 27.7%

txt

سيف الجزيري يطير إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج


وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين الذي أشار إلى أن الفترة الرئاسية الثانية مدتها 5 سنوات، بحسب "سبوتنيك".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء يوم الاثنين عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 2024
وقالت الهيئة إن نسبة الاقبال في الانتخابات بلغت 28.8%.
وأضافت في بيان أن المترشح قيس سعيد تحصل على 90.69%، فيما تحصل منافسه العياشي زمال على 7.35% من الأصوات، أما المترشح الثالث زهير المغزاوي فقد تحصل على 1.79% من أصوات المقترعين.

مواد متعلقة

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 27.7%

إغلاق مراكز الاقتراع في تونس استعدادًا لفرز الأصوات

سيف الجزيري يطير إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج

بدء مرحلة الصمت الانتخابي في تونس استعدادًا للانتخابات الرئاسية

لقاء بين بعثة الجامعة العربية ووزارة الخارجية لتعزيز الديمقراطية في تونس

حمزة المثلوثي يكشف موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس
الجريدة الورقية