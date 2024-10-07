لاس بالماس الاسباني يعلن إقالة مديره الفني

اعلن نادي لاس بالماس الاسباني عن اقالة مديره الفني لويس كاريون بعد النتائج الكارثية التي حققها الفريق في بداية الموسم الحالي واخرها الهزيمة امام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني .

وكان نادي لاس بالماس قد فشل في تحقيق اي فوز في مباراة رسمية على مدار اخر سبعة اشهر وكانت اخر سلسلة الافوز هي خسارته امام سيلتا فيجو في هزيمة كارثية لان فريق سيلتافيجو تعرض اثنبن من لاعبيه للطرد واضطر الى استكمال المباراة بتسعة لاعبين لمدة تزيد عن نصف ساعة .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان ادارة نادي سيلتا فيجو استقرت على اقالة المدير الفني لويس كاريون الذي تولى مهمة المدير الفني في الصيف الماضي خلفا فرانسيسكو خافيير جارسيا لكنه فشل في تحقيق اي فوز في تسعة مباريات حيث تلقى لاس بالماس ستة هزائم و تعادل في ثلاث مباريات .

وقالت الماركا ان هناك مرشحين قد برزا لخلافة لويس كاريون وهما دييجو مارتينيز المدير الفني السابق لفريق أسبانيول الاسباني الى جانب المدير الفني السابق لسيلتا فيجو ادواردو كوديه الى جانب وجود اسكم كيكي ستين المدير الفني السابق لبرشلونة ضمن قائمة المرشحين لتولى مهمة المدير الفني لفريق لاس بالماس ولكن بدرجة اقل من الاسمين الاخرين .