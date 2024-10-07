الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بايرن ميونخ يكشف موقف هاري كين من مباريات التوقف الدولي

هاري كين
هاري كين

كشف نادي بايرن ميونخ موقف الدولي الإنجليزي هاري كين من التواجد ضمن معسكر منتخب إنجلترا المقبل، عقب استبداله بالأمس الأحد أمام آينتراخت فرانكفورت.

txt

قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري

وكانت مباراة بايرن ميونخ المثيرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي شهدت تألق لافت للنظر للدولي المصري عمر مرموش، والذي سجل هدفين وصنع اَخر.

ونشر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا بشأن لاعب المنتخب الإنجليزي، حيث قال: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي لمنتخب إنجلترا أن هاري كين لا يعاني من إصابة في العضلات".

وتابع: "وبالتالي سيظل مهاجم بايرن ميونخ مع منتخب إنجلترا في المباريات الدولية المقبلة".

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا مباراتين ضد كل من اليونان وفنلندا، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، هذا الشهر.

مواد متعلقة

جراناتشو يغيب عن منتخب الأرجنتين في تصفيات كاس العالم

إنبي يوجه رسالة لـ أبطال السباحة بالزعانف في فرنسا
الجريدة الورقية