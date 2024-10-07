اقرأ بالوفد غدا.. السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ترشيد الإنفاق العام - تعزيز الإيرادات - خفض المديونية الحكومية

إتاحة مزيد من الموارد لتحسين خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

حماس: إسرائيل تتآمر على مصر بضرب قناة السويس اقتصاديا

نتنياهو يعلن حرب القيامة في غزة.. وطوفان المقاومة يجتاح المستعمرات

مصر تؤكد ضرورة تمكين الجيش اللبناني لضمان استقرار الدولة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.



وقد وجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.