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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي يحتل مكانة خاصة في قلوب 55 مليون فلاح

حسين عبدالرحمن أبو
حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين

أشار حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بمكانة كبيرة في قلوب 55 مليون فلاح مصري.

وأكد أن حب الفلاحين للرئيس هو الدافع الرئيسي الذي يمكنهم من تحمل مشاق المرحلة الحالية، واستعدادهم لبذل كل جهد من أجل استقرار وازدهار مصر.

تحقيق الأمن الغذائي 

وأضاف أبو صدام أن الفلاحين يقفون موحدين خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويعبرون عن استعدادهم للتضحية من أجل الحفاظ على كل شبر من أرض مصر، مؤكدين على عزمهم لجعل البلاد قوية ومستقرة.

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وأشار إلى أن الفلاحين يطمئنون المصريين بأنهم قادرون على تحقيق الأمن الغذائي حتى في أصعب الأوقات، مع أقل هامش ربح ممكن. وتابع أن رجال النقابة العامة للفلاحين في جميع أنحاء الجمهورية سيعملون على توصيل المنتجات الزراعية مباشرة من الفلاحين إلى المواطنين، دون أي وسطاء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومنع استغلال تجار الأزمات.

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وأكد أبو صدام أن المنتجات الزراعية المصرية، من الخضروات والفواكه، تتجاوز الاحتياجات المحلية بنحو 7 ملايين طن سنويًا، وتصدر لأكثر من 140 دولة. وأشاد بتوفير الحكومة المصرية الأمن والغذاء والدواء لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد، مشددًا على أهمية وحدة الصف المصري في مواجهة التحديات والتمسك بالقيادات الوطنية في هذه الأوقات الحساسة.

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